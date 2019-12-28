«Кировск новогодний» - тройка лидеров

В Кировске состоялся городской конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города «Кировск новогодний».

Он проводился в два этапа: 1-й этап (осмотр и оценка новогоднего оформления объектов потребительского рынка непосредственно по месту их нахождения); 2-й этап (определение победителей конкурса).

26 декабря в МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» состоялось торжественное награждение победителей конкурса: по итогам суммарной оценки безусловным победителем стал развлекательный центр «Fusion» (ООО «Инглия») в номинации «Новогоднее сияние»; второе место - студия красоты «ФРУТИС» (ИП Максимова В.В.) в номинации «Новогодняя рапсодия»; третье место – магазин «Мадагаскар» (ИП Аверьянова А.Н.) в номинации «Новогодние огни».