Кировск очищается от накопившегося мусора

Более 45 тонн мусора вывезено на санкционированную свалку 23 июня. Таков результат общегородского субботника, объявленного администрацией города Кировска.

На призыв принять участие в генеральной уборке откликнулись сорок девять организаций и предприятий Кировска. С метлами и лопатами трудились более 600 человек. Порядок навели не только на территории города, но и в Титане, Коашве, микрорайоне Кукисвумчорр, а также на участке у бывшего поста ГАИ. Активное участие в субботнике приняли представители местного отделения партии «Единая Россия».