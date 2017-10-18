Кировск отпразднует 86-й день рождения

В конце октября Кировск отметит свой 86-й день рождения. Этому событию посвящены праздничный мероприятия, куда приглашают всех жителей и гостей города. 27 октября в Кировском Дворце культуры состоится праздничная программа «Кировск - город новых побед!»



Начало в 17.30. Вход по пригласительным билетам ( касса ДК).



28 октября в 14 часов семейный праздник «Большая суббота» с участием студии этнических барабанов DrumTamTam ( Мурманск), театра «Небесная карусель» ( Санкт-Петербург).



28 октября состоится народное гуляние «НеобыЧАЙНЫЙ уик-энд». Место проведения - «Театральная дворик»( площадка Дворца культуры). Приходите на праздник с любимой чашкой, угощайтесь горячим чаем и вкусным именинным пирогом! Фотосессия «Чайная пара» и фотоквест «Вкусняшки к чаю».



Приносите свою любимую фотографию для большого городского фотоальбома «Я – Кировчанин!» Акция «Город, зажигай», концерт группы «Колотый лёд» ( Мурманск).

Начало в 18 часов.