Кировск принял делегацию депутатов Совета Костомукшского городского округа

Народные избранники из Карелии узнали о реализации социальных программ, коммунальных проектов и познакомились с работой городских властей.

Во время визита депутаты посетили туристические объекты, «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска», аэропорт «Хибины», кировский городской Дворец культуры, «Комбинат школьного питания», объекты, реализованные по программам «Формирование современной комфортной городской среды» и «Поддержка местных инициатив», осмотрели новую развязку на въезде в город.

«У нас тоже существует такая проблема: всего один въезд в город», - поделился председатель Совета Костомукши Виктор Сахнов.

Депутаты из Карелии отметили, что им очень понравилось организация производства на МАУО «Кировский комбинат школьного питания». Проект они пообещали взять на вооружение и предложить реализовать в своем городе. Впечатлило гостей и реализованная в Кировске система обращения с отходами. Они осмотрели контейнерные площадки и мусорные баки нового типа.

«В целом Кировск производит очень хорошее впечатление. Аккуратный город, в хорошем состоянии дороги и большинство дворов», - сказала заместитель председателя Совета Костомукши Татьяна Андруша.

В свою очередь депутаты из Карелии посоветовали коллегам из Кировска обратить внимание на энергосервисные контракты по обслуживанию сети наружного освещения. В их городе три года назад был реализован подобный проект государственно-частного партнерства. Инвестор заменил наружное освещение на светодиодные фонари. По словам народных избранников, это уже дало существенную экономию в потреблении ресурсов и благоприятно сказалось на бюджете.