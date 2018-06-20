Если ледяная шапка Антарктиды полностью растает, то это приведёт к повышению уровня моря на 58 метров!КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: О неизбежном с надеждой, или С новыми тарифами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.06.18 07:30

Кировск принял делегацию депутатов Совета Костомукшского городского округа

Народные избранники из Карелии узнали о реализации социальных программ, коммунальных проектов и познакомились с работой городских властей.

Во время визита депутаты посетили туристические объекты, «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска», аэропорт «Хибины», кировский городской Дворец культуры, «Комбинат школьного питания», объекты, реализованные по программам «Формирование современной комфортной городской среды» и «Поддержка местных инициатив», осмотрели новую развязку на въезде в город.

«У нас тоже существует такая проблема: всего один въезд в город», - поделился председатель Совета Костомукши Виктор Сахнов.

Депутаты из Карелии отметили, что им очень понравилось организация производства на МАУО «Кировский комбинат школьного питания». Проект они пообещали взять на вооружение и предложить реализовать в своем городе. Впечатлило гостей и реализованная в Кировске система обращения с отходами. Они осмотрели контейнерные площадки и мусорные баки нового типа.

«В целом Кировск производит очень хорошее впечатление. Аккуратный город, в хорошем состоянии дороги и большинство дворов», - сказала заместитель председателя Совета Костомукши Татьяна Андруша.

В свою очередь депутаты из Карелии посоветовали коллегам из Кировска обратить внимание на энергосервисные контракты по обслуживанию сети наружного освещения. В их городе три года назад был реализован подобный проект государственно-частного партнерства. Инвестор заменил наружное освещение на светодиодные фонари. По словам народных избранников, это уже дало существенную экономию в потреблении ресурсов и благоприятно сказалось на бюджете.

 

 

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМедицина: скребем по сусекам
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовал: 211 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

MotoRin
19.06.18 13:13
так я и поверил. Брехня!!!
Комментарий к новости:Минтруд РФ обещает обеспечить «рабочими местами всех тех, кто становится в «новом» возрасте»
Надежда
18.06.18 21:40
Надеялась увидеть видеоролик
Комментарий к новости:В Мурманской областной научной библиотеке состоялась развлекательная программа «Семь Золушек»
Иван
18.06.18 18:04
Katrin, они вообще ни о чём не думают, когда такие решения выдают!!! Д****ы! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Регионы потратят часть лета на изучение законопроекта о пенсионной реформе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире09:30«Общая терапия». Художественный сериал, 12 серия (16+)10:20«Общая терапия-2». Художественный сериал, 1 серия (16+)11:15«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиДенег в избытке – снизилась средняя максимальная ставка по вкладам в рублях-PRO ВалютуКурс евро подскочил на 70 копеек, доллара – на 58 копеек-PRO ЭнергетикуЗаложники северной погоды и централизованного отопления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыВсем россиянам разрешат оплачивать тепло по показаниям индивидуальных счётчиков
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика