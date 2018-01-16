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Мурманская область. Арктика16.01.18 07:30

Кировск ждёт участников Всероссийского Дня снега

21 января в очередной раз пройдёт Всероссийский День снега, организаторами которого являются Министерство спорта Российской Федерации и Ассоциация лыжных видов спорта России при участии общероссийских федераций по зимним видам спорта. Впервые День снега как всероссийский праздник прошёл в 2015 году. И с каждым годом этот день «завоевывает» все больше стран и городов.

Его цель - укрепление здоровья россиян, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, развитие семейных традиций.

В 2018 году 30 регионов страны проведут на своей территории этот праздник спорта. Предполагаемое количество участников более 10 тысяч человек. В Мурманской области центральный старт Всероссийского Дня  снега по традиции пройдет в городе Кировске. И это не удивительно, ведь жители Кировска день снега отмечают 9 месяцев в году — от первого снежного покрова на склонах Хибин в сентября  до последнего спуска по горнолыжному склону в мае.

В рамках Всероссийского дня снега состоится конкурс молодёжных социальных проектов. Конкурсанты по теме проекта на суд экспертного совета должны представить макет сооружения или программу мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем, спортивных, культурных, образовательных, экологических, которые, по мнению разработчиков, необходимы городу и его жителям.

Участники Всероссийского дня снега будут награждены памятными призами и сертификатами Министерства спорта РФ, а победители конкурса получат возможность реализовать свои проекты.

Программа Всероссийского дня снега: 11.00-12.00 – регистрация участников; 12.00 – 12.15 – официальная церемония открытия; 12.15 – 14.00 - конкурс молодежных социальных; 12.20-12.40 – лыжные гонки, детская лыжная эстафета; 12.45 - 13.00 – фристайл, показательные выступления; 13.00 - 13.15 – горнолыжный спорт, полоса препятствий; 13.20 - 14.00 – зимняя семейная эстафета, саамский футбол; 14.00 - 14.30 - ски-альпинизм, показательные выступления; 14.00 - 14.30 - праздничный обед от молодёжного совета ОПО «Фосагро – Апатит» - финская уха для гостей и участников, фото на память с хаски; 14.30 – церемония награждения и официального закрытия.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, праздник состоится в Кировске на северном склоне горнолыжного курорта «Большой Вудъявр». Проезд автобусами №№ 108, 104, 102, 131 и  12 до остановки «Конечная улица Олимпийская».

 

 

 

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