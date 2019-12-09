Кировские фристайлисты-могулисты заняли весь пьедестал на Всероссийских соревнованиях

На Всероссийских соревнованиях в Горной Саланге (Кемеровская область) наши фристайлисты-могулисты открыли сезон отличными результатами: команда Кировской СШОР в дисциплине могул у юношей заняла весь подиум!

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, 1-е место - Шутов Егор, 2-е место - Литвиненко Илья, 3-е место - Круглов Александр.

У девушек «серебро» - у Глафиры Киреевой.