Кировских баскетболистов наградили руководители города

Глава администрации Кировска Юрий Кузин и глава города Вадим Турчинов вручили благодарности участникам школьного баскетбольного клуба «Хибины-баскет». Ребята заняли второе место на Международном фестивале государств-участников СНГ.

Команда полностью состоит из учеников «Хибинской гимназии». Это уже третье поколение, которых тренирует Андрей Карпов. Баскетбольная команда юношей «Хибинской гимназии» входит в десятку лучших школьных команд России. Спортсмены являются победителями и призёрами чемпионата Северо-Запада и пятикратными чемпионами школьной баскетбольной лиги Мурманской области.

Награды из рук руководителей города также получили тренер команды Андрей Карпов, заместитель директора «Хибинской гимназии» по учебно-воспитательной работе Валерий Айрола и директор «Хибинской гимназии» Людмила Новикова.