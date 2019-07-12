Китай ввёл в эксплуатацию своего «Снежного дракона»

Китай, выступающий активным участником арктических исследований, построил и ввёл в эксплуатацию свой первый ледокол. Церемония состоялась 11 июля в порту Шанхая. Корабль получил название «Сюэлун 2», что в переводе на русский означает «Снежный дракон 2».

До этого Поднебесная использовала судно «Сюэлун», приобретенное у Украины в 1994 году. За 25 лет плавсредство успело совершить 31 экспедицию в Район Арктики и Антарктики, пишет topcor.ru.

Новый ледокол, полностью собранный в Китае и предназначенный для научно-исследовательских экспедиций, был спущен на воду ещё в сентябре прошлого года. Судно имеет длину 122,5 метра, ширину 22,3 метра, максимальную осадку 7,85 метра и водоизмещение 13,9 тысячи тонн. Максимальная скорость, которую может развивать «Сюэлун 2», достигает 15 узлов, а грузоподъёмность составляет порядка 4,5 тысячи тонн. Согласно технической документации, запас хода корабля равен 20 тысяч морских миль. При этом он может автономно находиться в море до 2-х месяцев.

Отдельно стоит отметить и конструктивные особенности нового ледокола. Он способен ломать лед толщиной до 1,5 метра, как носовой частью, так и кормой, развивая скорость до 3 узлов.