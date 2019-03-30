В 46-ом Мурманском лыжном марафоне примут участие представители 14 стран мираКрышу почистили, а кровь на снегу не убрали
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.03.19 08:10

Классическим стилем бежим 50 км к сертификату в 150 тысяч рублей

С 30 по 31 марта в Мурманске пройдёт 46-й Мурманский лыжный марафон в рамках 85 юбилейного международного традиционного Праздника Севера. На старт 46-го Мурманского лыжного марафона выйдет более 1500 спортсменов не только из городов и районов Мурманской области, но и регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В марафоне примут участие представители 14 стран мира (Австралия, Беларусь, Финляндия, Украина, Болгария, Израиль, Словакия, Германия, Норвегия, Канада, Италия, Польша, Великобритания, Дания) и более 70 регионов России.

Во второй день соревнований участников 46-го Мурманского лыжного марафона ждут жаркие по накалу страстей и стремлению быть в числе лучших на финише соревнования классическим стилем. Почти 400 человек уже подали заявки на участие.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, один из партнеров Праздника Севера - Северо-Западная фосфорная компания - подготовила денежные сертификаты на 150 тысяч рублей каждый для вручения победителям второго дня марафона на 50 км. Также участнику, показавшему лучший результат по итогам двух дней марафона будет вручён специальный приз от Северо-Западной фосфорной компании – телевизор.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМурманск – база освоения российской Арктики
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееДемократические процедуры «нарисовать под себя» хочет Максим Белов
-Слово не воробей...Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Виктор
29.03.19 22:49
Прислал Путин д****а, теперь будем его слушать! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл наши глаза на бедственное состояние рыбной отрасли на Мурмане
KRAB
29.03.19 15:39
Понятно, что Ч****ы летают с одного дерева на другое, им не сидится на одном месте. Но нельзя чирикать постоянно и обещать невозможного. Он хоть с документами по рыбной отрасли познакомился? Вот есть
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл наши глаза на бедственное состояние рыбной отрасли на Мурмане
DoctoR51
29.03.19 12:18
Не понял! По отчету в региональном здравоохранении все путем, все прекрасно. А почему Перетрухина убрали, когда его награждать надо?! Не пора ли гнать в шею тех, кто этот отчет готовил?
Комментарий к новости:Министерство здравоохранения Мурманской области подвело прекрасные итоги работы за 2018 год, но уже без министра
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:30«В личное пространство вход воспрещен». Художественный фильм (12+)13:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается рост объёмов вкладов-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 17 копеек, доллар теряет почти 7 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС энергоблок № 3 выведен в плановый ремонт-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 апреля-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO Законы«Шкуру» невыловленных крабов уже поделили – закона на проведение аукционов по квотам ещё нет, а деньги от них уже заложили в бюджет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовал: 351 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика