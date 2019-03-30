Классическим стилем бежим 50 км к сертификату в 150 тысяч рублей

С 30 по 31 марта в Мурманске пройдёт 46-й Мурманский лыжный марафон в рамках 85 юбилейного международного традиционного Праздника Севера. На старт 46-го Мурманского лыжного марафона выйдет более 1500 спортсменов не только из городов и районов Мурманской области, но и регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В марафоне примут участие представители 14 стран мира (Австралия, Беларусь, Финляндия, Украина, Болгария, Израиль, Словакия, Германия, Норвегия, Канада, Италия, Польша, Великобритания, Дания) и более 70 регионов России.

Во второй день соревнований участников 46-го Мурманского лыжного марафона ждут жаркие по накалу страстей и стремлению быть в числе лучших на финише соревнования классическим стилем. Почти 400 человек уже подали заявки на участие.