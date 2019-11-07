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Мурманская область. Арктика07.11.19 07:15

Клавесин авторской работы поможет студентам профессионально исполнять старинную музыку

В Мурманском колледже искусств появился уникальный музыкальный инструмент - единственный мастеровой клавесин в Мурманской области

Образовательный процесс по специальности «Фортепиано» предполагает обучение исполнительству на дополнительном клавишном музыкальном инструменте. С 2004 года в Мурманском колледже искусств реализовывался учебный предмет «Клавесин» на инструменте, не отвечающем профессиональным характеристикам.

После длительного ожидания, в ноябре 2019 года, впервые в учреждении культуры и искусства Мурманской области появился настоящий клавесин авторской работы уникального московского мастера Дмитрия Белова.

Одномануальный клавесин изготавливался в течение полугода специально для Мурманского колледжа искусств по старинным чертежам модели Якоба Киркмэна 1761 года.

У мастерового клавесина диапазон – полные 5 октав, три переключаемых регистра, регистр лютни, три варианта музыкального строя.

Репертуар эпохи старинной музыки, включающей в себя барочную музыку Иоганна Себастьяна Баха, Дитриха Букстехуде, Джироламо Фрескобальди, Иоганна Пахельбеля, Иоганна Якоба Фробергера, пьесы композиторов французского рококо Франсуа Куперена, Жана-Филиппа Рамо, Жана Франсуа Дандриё, отличается изобилием орнаментики, изысканной речевой артикуляцией, предполагает агогические нюансы. Особенности исполнительства на аутентичном музыкальном инструменте помогут студентам более профессионально исполнять старинную музыку на современных роялях.

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