«Клёвое место» - Мурманская областная научная библиотека стала участником рыбного фестиваля «Дары моря»

В выставочном павильоне «МурманЭКСПО» завершил свою работу первый рыбный фестиваль «Дары моря». Он был приурочен к профессиональному празднику – Дню рыбака. Мурманская областная научная библиотека представила свою площадку под названием «Клёвое место».

Мурманчане активно принимали участие в информационно-развлекательной программе, подготовленной библиотекой. Посетители могли проверить свои знания в электронной викторине «Северная Помориана». Она была посвящена поморским названиям рыбы, судов, ветров. Каждый участник получал небольшие призы и новые знания.

Улыбки и хорошее настроение подарила посетителям игра по вылову книжных презентов. Семьи с детьми с удовольствием принимали участие в мастер-классе «Морские фантазии в технике оригами». Ребята и взрослые с увлечением складывали морские фигурки, некоторые ребята делились навыками оригами со специалистами библиотеки.

Для посетителей фестиваля проходила презентация электронного абонемента, всем желающим были вручены пароли для доступа к лучшим электронным библиотекам России. Праздничное настроение на площадке создавали песни о море и моряках из фонда библиотеки.

Площадка Мурманской областной научной библиотеки была отмечена Дипломом фестиваля «Дары моря».