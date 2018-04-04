Клиент медучреждения оказался вором

В дежурную часть отдела полиции № 2 с заявлением о краже обратился житель Ковдора, 1979 года рождения. Заявитель сообщил, что в дневное время суток из помещения палаты отделения медучреждения, где он проходит курс лечения, неустановленное лицо похитило принадлежащие ему мобильные телефоны, общей стоимостью 14 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего, а также соседей по палате, и установили, что в хищении имущества имеются основания подозревать одного из пациентов, который, увидев полицейских, торопился покинуть медучреждение.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску установили подозреваемого, - ранее не судимого 46-летнего жителя посёлка Мурмаши. Мужчина признался в содеянном. Похищенное было изъято полицейскими в ходе выемки.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.