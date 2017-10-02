Клиент парикмахерской позарился на чужой кошелёк

В полицию обратилась мурманчанка 1983 года рождения с заявлением о краже. Женщина рассказала полицейским, что когда она находилась на работе в парикмахерской, расположенной по проспекту Кирова, неизвестное лицо похитило её кошелек с денежными средствами. Причиненный материальный ущерб составил 18300 рублей.

Прибыв на место происшествия, полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленные в помещении, а также записи камер наружного видеонаблюдения. На одной из записей оперативники заметили, как один из посетителей, воспользовавшись тем, что кошелёк был оставлен на столе без должного присмотра, похитил его, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску была установлена личность злоумышленника. Сотрудники ППС, получив ориентировку, задержали подозреваемого - 28-летнего жителя города, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Он признался в содеянном и рассказал, что похищенные денежные средства успел потратить на личные нужды.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.