Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан на концерт

1 октября в Международный день музыки клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан и любителей бардовской песни на концерт «Новый сезон», который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

За время летних каникул участники клуба побывали на различных фестивалях бардовской песни и познакомились с новыми интересными людьми, вдохновившими «пятиугольников» на создание новых музыкальных композиций.

В концертной программе прозвучат песни «Глобус камчатки», «Ньютон», «Цыганский романс», «Кораблик», «На горбатом мостике», «Териберка» и многие другие.