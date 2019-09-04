Клуб сквер-данса приглашает на мастер-класс в Дом дружбы

Национально-культурные общественные объединения Дома дружбы продолжают свою работу и приглашают жителей Мурманской области в свои коллективы.

Одним из ярких образцов дружбы, взаимоуважения и понимания является клуб сквер-данса «Polar Light Dancers», действующий в Доме дружбы в рамках Местной национально-культурной автономии немцев города Мурманска.

Сквер-данс – это танец, стирающий различия, сближающий людей разных национальностей, возраста, социального статуса и физической подготовки. Девиз танцоров: «Сквер-данс – это дружба, положенная на музыку». Действительно, многие из них нашли себе новых друзей по всему свету, стали одной большой семьей.

О том, что такое сквер-данс, какие существуют в мире сквер-данса правила и традиции, можно узнать, посетив пробное занятие 6 сентября, в четверг, в 19.30. Дополнительная информация по телефону +7921-285-70-77.