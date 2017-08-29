«Клубнички» не будет - в Мурманске сотрудники полиции закрыли клуб знакомств

В начале марта текущего года сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску получили информацию, что на территории Первомайского округа областного центра работает клуб знакомств для взрослых.

Сотрудники уголовного розыска установили наблюдение за деятельностью клуба, чтобы выявить организатора незаконной деятельности. В течение четырех месяцев стражи правопорядка проводили оперативные мероприятия, собирали доказательную базу с целью установления лиц, причастных к организации деятельности данного клуба.

В ходе специальной операции оперативники задержали подозреваемую – не работающую жительницу Мурманска 1979 года рождения. Полицейские установили, что к занятиям проституцией ранее не судимая мурманчанка привлекла не менее 15 девушек «по вызову». Организацией проституции она занималась длительное время, сама подбирала девушек легкого поведения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Видео УМВД Росии по Мурманской области.