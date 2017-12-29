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Мурманская область. Арктика29.12.17 07:00

Ключевые направления улучшения инвестиционного климата в Мурманской области обсудили представители органов власти, бизнеса и общественности на площадке региональной Стратегической сессии

Под председательством заместителя губернатора Григория Стратия состоялась Стратегическая сессия развития по ключевым направлениям улучшения инвестиционного климата в Мурманской области. Мероприятие прошло в формате совместного заседания регионального Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата, Общественного совета при министерстве развития промышленности и предпринимательства и экспертной группы по мониторингу внедрения целевых моделей.

Приветствуя участников мероприятия, заместитель главы региона отметил, что работа по улучшению инвестиционного климата является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Мурманской области и находится на личном контроле у губернатора Марины Ковтун.

В ходе мероприятия были подведены итоги внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестпривлекательности по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в регионе в 2017 году. Особое внимание экспертов вызвали вопросы подключения и техприсоединения к электросетям, получения разрешения на строительство и территориального планирования.

По итогам активной дискуссии было принято решение утвердить «дорожную карту» развития по ключевым направлениям улучшения инвестиционного климата в Мурманской области на 2018 год с учетом предложений предпринимательского сообщества.

«Взаимодействие представителей бизнеса и исполнительных органов власти позволяет вырабатывать и принимать верные решения, которые качественно улучшают условия ведения бизнеса в регионе, а, в конечном итоге, и жизнь граждан. Мы надеемся, что наше сотрудничество продолжится в новом году и нам удастся добиться еще более высоких результатов», – подвел итоги Стратегической сессии Григорий Стратий.

В завершение мероприятия состоялись подведение итогов внедрения Стандарта 2.0, регламентирующего деятельность органов местного самоуправления Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, и церемония награждения сотрудников администраций муниципальных образований региона.

 

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