Ключевые вопросы сотрудничества обсудили участники заседания Баренцева регионального комитета

В Хельсинки (Финляндия) состоялось очередное заседание Баренцева регионального комитета с участием представителей всех регионов-участников. Мурманскую область на заседании представлял заместитель министра экономического развития – начальник управления внешнеэкономических связей, приграничного и межрегионального сотрудничества Илья Остапчук.

В ходе заседания рассматривались ключевые вопросы Баренцева сотрудничества, приоритизированные Швецией в качестве председателя Совета Баренцева/Евроарктического региона на период 2017-2019 гг. Кроме того, обсуждались механизмы финансирования и инструменты популяризации Баренцева региона, возможности более широкого информирования об успехе уникального Баренцева сотрудничества за пределами самого региона, активного привлечения к работе стран-наблюдателей. Участники заседания подробно остановились на «историях успеха» – ключевых достижениях в Баренцевом регионе, которые могли бы быть использованы для дальнейшего продвижения идеи Баренцева сотрудничества.