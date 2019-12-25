Книга Ивана Тимофеева «Следы в жизни» появилась в электронной библиотеке «Кольский Север»

Иван Николаевич Тимофеев – участник обороны Заполярья, почётный гражданин города-героя Мурманска, организатор ускоренного строительства жилья в Мурманске и Полярном, создания пионерских лагерей и баз отдыха. Он был одним из инициаторов проведения Дня рыбака.

По долгу службы Иван Николаевич работал и бывал во многих городах и населенных пунктах региона. Его книга – рассказ о людях Кольского Севера, взгляд очевидца на события, происходившие в Мурманской области в XX веке. С особым трепетом автор пишет о защите полуостровов Рыбачий и Средний в годы Великой Отечественной войны, где с 1941 по 1944 гг. он воевал.

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