Мурманская область. Арктика25.12.19 09:45
Книга Ивана Тимофеева «Следы в жизни» появилась в электронной библиотеке «Кольский Север»
Иван Николаевич Тимофеев – участник обороны Заполярья, почётный гражданин города-героя Мурманска, организатор ускоренного строительства жилья в Мурманске и Полярном, создания пионерских лагерей и баз отдыха. Он был одним из инициаторов проведения Дня рыбака.
По долгу службы Иван Николаевич работал и бывал во многих городах и населенных пунктах региона. Его книга – рассказ о людях Кольского Севера, взгляд очевидца на события, происходившие в Мурманской области в XX веке. С особым трепетом автор пишет о защите полуостровов Рыбачий и Средний в годы Великой Отечественной войны, где с 1941 по 1944 гг. он воевал.
Книга доступна в разделе «Авторы Мурмана» электронной библиотеки «Кольский Север».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"НЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
Комментарий к новости:ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужской путь – учиться у других, или Опыт своих проб и ошибок
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНам посчитали новые тарифы на коммунальные услуги-PRO ВалютуРубль растёт на фоне подорожавшей вчера нефти-PRO Энергетику«Продление молодости» второго энергоблока Кольской АЭС обошлось в 4,5 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыЗаконопроект о новых пенсионных накоплениях «гуляет» по министерским кабинетам
-Нам интересно Ваше мнение24.12.19: Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов заявил, что в III квартале 2019 года рост реальных доходов россиян составил 3%, а с начала года (по итогам девяти месяцев) - 0,8%. А вы почувствовали эту тяжесть в своих кошельках?Проголосовал: 61 человек