Книга Валентины Кузнецовой на коми языке появилась в электронной библиотеке «Кольский Север

Первая книга на ижемском диалекте языка коми стала доступна в электронной библиотеке «Кольский Север». Автор издания Валентина Петровна Кузнецова (Терентьева) - хранительница культуры и языка коми-ижемцев, член ловозерского отделения межрегионального общественного движения «Изьватас».

Особое внимание в своём творчестве Валентина Петровна уделяет теме коми-ижемцев, переселившихся в 1887 г. из Печоры (Архангельская губерния) на постоянное жительство в ловозерские земли. Она также собирает историю своего рода. Книгу автора «Мый тӧда - сiес и висьтала»: «Что знаю – то и рассказываю» можно прочитать в разделе «Авторы Мурмана».