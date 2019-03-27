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Мурманская область. Арктика27.03.19 08:30

Книги «Безгранично люблю!» и «Вираж» издадут за счёт гранта губернатора Мурманской области

В комитете по культуре и искусству Мурманской состоялось заседание Экспертного совета по грантам губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности.

Гранты губернатора Мурманской области предназначены для поддержки творческой деятельности молодых мурманских писателей, не являющихся членами мурманских организаций творческих союзов Российской Федерации. Напомним, возраст соискателя на получение гранта не должен превышать  35 лет.

В 2019 году на конкурс поступило 9 работ.  

Экспертный совет принял решение о выделении грантов Марии Гербиной на издание сборника стихов «Безгранично люблю!» и Юлии Боднарюк на издание романа «Вираж».

Размер каждого гранта составит 100 тысяч рублей. Работы по изданию литературных произведений молодых мурманских писателей должны быть завершены до 31 декабря текущего года.

Конкурс на получение грантов губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности в 2020 году будет объявлен в декабре 2019 года.

 

 

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