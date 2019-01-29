Книги молодых авторов пополнили электронную библиотеку «Кольский Север»
Электронная библиотека «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки пополнилась поэтическими произведениями молодых авторов нашего региона.
Алексей Башкиров – поэт, член Российского Союза писателей, участник литературного объединения поэтов и прозаиков г. Гаджиево «Зазеркалье», ведущий актёр народного самодеятельного драматического театра «Апельсин».
Елена Захарова – журналист, поэт, член Союза журналистов России, член Союза писателей России. Обладатель Гран-при фестиваля-форума «Капитан Грэй» и участник всероссийского форума им. Николая Гумилёва «Осиянное слово». На издание поэтического сборника «Плакать нельзя» получила грант губернатора Мурманской области.
Мария Олейник – поэт, тележурналист, певица. Победитель литературных конкурсов, лауреат фестивалей авторской песни «На Соловецких островах», «Журавлиная родина».
Екатерина Подгорнова – поэт, участник североморского литературного объединения «Полярное сияние». Лауреат Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри» в Москве. Лауреат литературной премии Константина Баева и Александра Подстаницкого.