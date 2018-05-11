Книги писателя-мариниста, капитана дальнего плавания Виктора Конецкого стали доступны в электронной библиотеке «Кольский Север»

Виктор Викторович Конецкий – писатель-маринист, сценарист, капитан дальнего плавания. Судьба его была тесно связана с мурманским краем. Здесь Виктор Конецкий служил, отсюда уходил в свои арктические рейсы, сюда после них возвращался, чтобы вскоре снова уйти в море.

Он автор более пятидесяти литературных произведений, главное из которых – роман-странствие «За Доброй Надеждой». По сценариям Виктора Конецкого поставлены кинофильмы «Полосатый рейс», «Путь к причалу», «Тридцать три», ставшие классикой советского кинематографа. В Мурманске открыт памятник «Морскому волку», прототипом которого стал боцман Росомаха из фильма «Путь к причалу».

Книги автора доступны в разделе «Авторы Мурмана» электронной библиотеки «Кольский Север» http://www.kolanord.ru/index.php/autors/i-k/konetskij-v-v.

На сегодняшний день раздел «Авторы Мурмана» содержит оцифрованные произведения более 200 современных историков, краеведов, журналистов, писателей, поэтов, фотохудожников, художников, музыкантов нашего края.