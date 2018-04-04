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Мурманская область. Арктика04.04.18 09:35

Книги почётного гражданина города-героя Мурманска Георгия Бородулина стали доступны в электронной библиотеке «Кольский Север»

Георгий Михайлович Бородулин (1911-1991) - основатель и начальник «Севрыбхолодфлота», почётный гражданин Мурманска, фронтовик.

Кавалер двух орденов Ленина, награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945».

Вся жизнь Георгия Михайловича Бородулина была связана с рыбной промышленностью Севера. Его книги «Неизменным курсом» (1987) и «Ничего, кроме правды» (1994) рассказывают о создании, становлении и развитии ведущих предприятий Северного рыбопромыслового бассейна - «Мурманрыбпрома» и «Севрыбхолодфлота».

Книги Георгия Бородулина доступны в разделе «Авторы Мурмана» электронной библиотеки «Кольский Север».

На сегодняшний день раздел «Авторы Мурмана» содержит оцифрованные произведения около 200 современных писателей, поэтов, журналистов, историков, краеведов, фотохудожников, художников, музыкантов нашего края.

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