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Мурманская область. Арктика16.02.19 08:30

Книжные маневры в День книгодарения!

14 февраля, в Международный день книгодарения, в рамках Третьей общероссийской акции «Дарите книги с любовью» Мурманская областная детско-юношеская библиотека совместно с Ассоциацией классных руководителей области провела большие книжные маневры «Книга – в воинскую часть».

На праздничное мероприятие собрались учащиеся и педагоги образовательных учреждений г. Мурманска, представители воинских частей, библиотекари.

Программа была яркой и разнообразной. Ведущие познакомили гостей с историей праздника и его основной идеей. Состоялось награждение победителей конкурса «Лидеры школьного самоуправления». Праздничное настроение создали выступления творческих коллективов гимназии №7. Ансамбль «Северок» представил задорные русские народные танцы, а вокальная студия «Золотая лира» - трогательные песни о любимом городе. Для участников мероприятия были организованы мастер-классы по изготовлению мини-книг и закладок, прошла литературная игра «Магия заглавия».

В торжественной обстановке состоялась передача книг, в сборе которых активное участие принимали учащиеся школ города. Было подготовлено более 140 изданий художественной литературы.

Представители воинских частей противовоздушной обороны из Североморска и Ковдора с благодарностью приняли издания, пообещали передать их военнослужащим в самые отдаленные подразделения и высказали пожелание вновь стать гостями библиотеки.

Акция «Дарите книги с любовью» продолжается.

 

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