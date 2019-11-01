Ко Дню единства мороз в Мурманской области ослабнет

Как сообщает Мурманское УГМС, 2-3 ноября Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается временами снег, порывистый ветер, ночью 2 ноября температура воздуха -10-15°, при прояснениях -20-25°, в дальнейшем преобладающая температура воздуха -3-8°, местами до -13°.

4 ноября температура воздуха существенно не изменится.

Завтра, 2 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, днем в отдельных районах умеренный снег. Изморозь. Ветер юго-западный, южный умеренный, вечером местами сильный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -3-8°. Гололедица.

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По данным наблюдений на 31 октября на плёсовых участках рек, на небольших и средних озёрах - ледостав, неполный ледостав. На порожистых участках рек и на горных реках - забереги, шугоход, зажоры льда.