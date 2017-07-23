Ко Дню ВМФ России в гарнизонах Северного флота будут открыты тематические выставки

29 июля, накануне Дня Военно-морского флота России, в главной базе Северного флота – Североморске – начнёт работу выставка произведений участников Студии изобразительного искусства «Колорит». Экспозиция будет посвящена Дню ВМФ РФ. Судьбы всех участников клуба тесно связаны со столицей Северного флота. В своих работах они стремятся передать зрителю своеобразие и суровое очарование Кольского Севера, любовь к родному краю и Отечеству.

Выставка откроется в Североморском музейно-выставочном комплексе и продолжит свою работу до 17 августа.

На следующий день, 30 июля, в День ВМФ России, в Полярном в городском историко-краеведческом музее начнёт работать экспозиция «О море и моряках».

На выставке будут представлены одни из лучших работ представителей Студии военных художников имени М.Б. Грекова – Дмитрия Белюкина, Владимира Переяславеца, Валерия Мокрушина, Александра Сытова, Олега Ездакова. Произведения художников разнообразны. Главными героями на их полотнах выступают стихия, корабли, моряки.

Торжественное открытие выставки с участием сотрудников творческой организации состоится 30 июля в 15 часов. Экспозиция будет представлена в городском историко-краеведческом музее Полярного до 31 августа.