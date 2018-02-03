Когда мурманчане встречают Солнце, то не надо ехать на машине в центр города

ОБ ДПС ГИБДД предупреждает об изменении организации дорожного движения во время проведения народного гуляния «Здравствуй, Солнце!»

3 февраля с 00 до 18 часов запрещено движение и парковка транспортных средств, освобождены от транспорта:

- ул. Ленинградской (от дома № 5/23 по ул. Воровского до ул. Профсоюзов);

- ул. Воровского (от ул.Коминтерна до просп. Ленина).

В местах изменения организации дорожного движения будут выставлены временные дорожные знаки и установлен контроль за их соблюдением.

Во избежание недоразумений ОБ ДПС просит жителей и гостей областного центра убрать личный автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест и планировать маршруты посещения праздничных мероприятий с учетом вышеуказанных ограничений движения.