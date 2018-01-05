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Мурманская область. Арктика05.01.18 10:20

«Когда родился Дед Мороз…» - для юных зрителей в Мурманском областном театре кукол состоятся показы новогоднего спектакля

8, 13 и 14 января в Мурманском областном театре кукол состоятся показы новогоднего спектакля для самых маленьких зрителей «Когда родился Дед Мороз…». Для постановки нового спектакля из Москвы были приглашены режиссер-постановщик Влад Костин и художник-постановщик Светлана Рыбина. Их первую совместную работу - спектакль «Госпожа Метелица» северяне увидели весной этого года.

Для Влада Костина спектакль «Когда родился Дед Мороз» – первый опыт создания постановки для маленьких зрителей от 2 до 4 лет. По его словам, самых юных гостей театра хочется удивлять чем-то особенным так, чтобы удержать их внимание.

«Когда родился Дед Мороз…» – сказка с оригинальным сюжетом, которая открывает зрителям тайну рождения Деда Мороза. Давным-давно на свете не было зимы и Деда Мороза, времена года постоянно спорили, кто в каком порядке должен царствовать на Земле, и матушка-природа решила помочь. Благодаря мастерству артистов областного театра кукол и идеи режиссера даже самому маленькому зрителю будет понятна и интересна эта история.

Музыку к спектаклю написал заведующий музыкальной частью Мурманского областного театра кукол, композитор Петр Макаров.

В спектакле заняты артисты: Заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Петрунина, Екатерина Ефремова и Иван Песнев.

Показы спектакля состоятся: 8 января - в 10.00 и 17.30; 13 января - в 10.00, 12.00 и 17.30; 14 января - в 10.00, 15.00 и 17.30.

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