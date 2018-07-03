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Мурманская область. Арктика03.07.18 09:00

Когда рыбаки плачут

Рыбная отрасль страны оказалась на грани глубокого инвестиционного провала и полномасштабного экономического кризиса

Открытое письмо рыбопромышленников президенту Владимиру Путину

Рыбная отрасль страны оказалась на грани глубокого инвестиционного провала и полномасштабного экономического кризиса. В правительстве Российской Федерации 21-22 июня обсуждались предложения, которые коренным образом меняют базовые принципы отраслевого законодательства. Принципы, которые были определены в Ваших поручениях по итогам заседания президиума Госсовета в октябре 2015 года и закреплены Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» летом 2016 года. Два года спустя предлагается их отменить и изменить порядок доступа рыбаков к изначальному производственному ресурсу, и делается это в обстановке секретности и тайны.

По Вашему поручению в 2015 году заседание президиума Госсовета готовилось и проходило с участием представителей рыбацких объединений, поэтому принятые решения были взвешенными и хорошо проработанными. Эти системные решения направлены на модернизацию рыбной отрасли и повышение экономической и налоговой отдачи. Это непростые решения, но проработаны совместно с отраслью и поддержаны отраслью.

В отличие от заседания президиума Госсовета, принятые на правительственном уровне решения скрываются от предприятий рыбной отрасли и от рыбацких объединений. Нам доподлинно неизвестно, какие решения приняты на правительственном уровне, но нам хорошо известно, какие решения предлагались и кем они предлагались.

Руководство одной рыбопромышленной компании — ООО «Русская рыбопромышленная компания» — предложило изменить установленный Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» принцип наделения предприятий квотами. Это предложение обсуждается с ноября 2017 года и обсуждается детально.

Это предложение обсуждалось в ходе состоявшегося 26 февраля 2018 года IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, в работе которого принимали участие около 400 делегатов из всех рыбацких регионов страны. Это предложение обсуждалось такими авторитетными исследовательскими центрами, как Экспертный институт социальных исследований и Институт мировой экономики и международных отношений. Это предложение обсуждалось региональными законодателями. По нему высказали свое мнение губернаторы приморских регионов.

Уважаемый Владимир Владимирович, обращаем Ваше внимание на то, что инициаторы перекройки отраслевого законодательства не соглашаются на открытое обсуждение своих предложений и всегда настаивают на максимальной засекреченности. И это совершенно логично, ведь они использовали и используют искаженные данные. Так, вопреки официальной информации Минфина России, они занижают в два раза — с 42 млрд рублей до 21 млрд рублей — действительную налоговую отдачу рыбной отрасли. Вопреки официальной информации Минпромторга России, они замалчивают информацию о реальных контрактах на строительство рыбопромысловых судов, включая суда для промысла крабов, общая стоимость которых превышает 75 млрд рублей. Ничего не говорят о том, что десятки действующих предприятий будут вынуждены прекратить свою деятельность, лишившись основного производственного ресурса, а люди потеряют работу.

На правительственном уровне почти в один и тот же день обсуждаются план ускорения темпов инвестиционного роста в экономике в целом и предложение, которое обрушит инвестиции в одном из секторов экономики. Решение об изменении базовых правил отраслевого законодательства означает, что десятки инвестиционных проектов окажутся под угрозой срыва: строительство рыбоперерабатывающего комбината на острове Шикотан, строительство серии траулеров на Выборгской судоверфи, строительство судостроительной верфи в Приморском крае, строительство рыбопромысловых судов на калининградской верфи «Янтарь» и верфи «Пелла» в Ленинградской области, строительство крупной серии судов на Хабаровском и Амурском судостроительных заводах. И это не весь список.

Информация о готовящемся изменении базовых принципов отраслевого законодательства уже негативно повлияла на кредитование отрасли. Кредитно-финансовые учреждения насторожились, заморозилось предоставление кредитных ресурсов, а проценты за их использование резко увеличились.

Вместо ожидаемого инвестиционного прорыва рыбная отрасль может быть отброшена на два десятилетия назад, в эпоху законодательной неопределенности и высоких инвестиционных рисков.

Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к Вам с просьбой остановить затеваемую в интересах одной рыболовной компании перекройку отраслевого законодательства и поручить Правительству Российской Федерации обеспечить стабильность базовых принципов работы важнейшей отрасли, стабильность работы предприятий, которые действуют в отдаленных территориях нашей страны.

Председатель Центрального комитета Комитета Российского профсоюза работников рыбного хозяйства В.В. Круглов.

Президент НО «ВАРПЭ» Г.С. Зверев.

Председатель Правления НО «Союз рыбопромышленников Севера» В.Ю. Григорьев.

Председатель НО Регионального Отраслевого объединения работодателей «Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки» С.В. Тимошенко.

Президент НО «Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока» А.П. Дупляков.

Исполнительный директор НО «Ассоциация краболовов Севера» Т.С. Соколова.

Председатель Правления НО «Союз рыболовецких колхозов России» А.А. Ануфриев.

Председатель НО «Союз рыбопромышленников Карелии» И.В. Раковский.

Президент НО «Ассоциация рыбо-промышленников Сахалинской области» М.Г. Козлов.

Президент Межрегиональной Ассоциации «Ярусный промысел» В.Б. Бычков.

Исполнительный директор НП «Ассоциация рыбопромышленников «Северо-Запад» Е.А. Иванова.

 

 

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