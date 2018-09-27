Когда РЖД плачет

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на замглавы Минтранса Алана Лушникова, ОАО «Российские железные дороги» считает возможным получить компенсацию за рост цен на дизельное топливо.

«Коллеги из ОАО «Российские железные дороги» ставят вопрос о том, что ценовые колебания на дизтопливо должны быть компенсированы дополнительно, - сообщил Лушников. - Министерство сейчас обсуждает, нужно ли помимо индексации грузовых тарифов еще как-то компенсировать избыточное ценовое давление».

«Когда мы обсуждали долгосрочный тариф, мы договаривались, что все вопросы, связанные с ценовым давлением, компания берет на себя, и за это компания оставляет у себя всю эффективность, которую она получает в связи с этой своей работой», - сказал он.

«Но коллеги не ожидали, что так будет топливо расти. Потери действительно достаточно серьёзные. Мы пока не получали формализованных предложений, каким конкретно образом дополнительно рассчитывать размер этой компенсации ценового давления на компанию», - пояснил Лушников.

Напомним, весной цены на бензин и дизтопливо в России начали стремительно расти на фоне удорожания нефти и слабого рубля. Правительство приняло решение с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также не повышать ставки с 1 июля, как это предполагалось ранее.