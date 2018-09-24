Кого порвут «Северные Хаски» в новом сезоне?

В Мурманске приближается зимняя пора - горячее время, когда на льду начнутся жаркие баталии в хоккейных матчах разного уровня. Чего ждать нам от мурманских хоккеистов в новом сезоне, сегодня в 12.00 в программе «Открытая студия» «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Павел Петряков, президент МХК «Северные Хаски».

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