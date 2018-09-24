Мурманская область. Арктика24.09.18 10:40
Кого порвут «Северные Хаски» в новом сезоне?
В Мурманске приближается зимняя пора - горячее время, когда на льду начнутся жаркие баталии в хоккейных матчах разного уровня. Чего ждать нам от мурманских хоккеистов в новом сезоне, сегодня в 12.00 в программе «Открытая студия» «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Павел Петряков, президент МХК «Северные Хаски».
Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 13.00 по телефону 99-45-45. Telegram, Viber, WhatsApp 8(921) 708-2006
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Последние комментарии
Александр Васильевич
23.09.18 21:21
в нынешних условиях рыба дешеветь не будет, не мутите воду, не обещайте людям того,чего не будет, так как предела цен на топочный мазут в России нет
Бывалый
22.09.18 18:19
Разобщённость в рыбной отрасли региона просматривается и в этом мероприятии, на которое не пришли представители правительства, минрыбсельхоза, рыбодобытчики. Все играют в свои игры, а не на регион и с
Константин
22.09.18 10:37
а где же главный смотрящий за рыбной отраслью региона, господин Иванов? У него по отчётам всё прекрасно, всё на подъёме. Так кто же врёт?
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