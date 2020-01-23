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Мурманская область. Арктика23.01.20 09:45

Кола готовит проект благоустройства Советского проспекта, где планируется организовать несколько скверов, воркаут-зону и площадку для активного отдыха молодёжи

Глава Кольского района Андрей Малхасян и глава муниципального образования город Кола Светлана Чукарева обсудили проект благоустройство Советского проспекта в районном центре.

Напомним, ещё в прошлом году в единый день голосования 8 сентября жители Колы определили, какой они хотят в перспективе видеть главную городскую магистраль.

Данный проект будет реализован в рамках федеральной программы «малые города и исторические поселения». Города победители получат из федерального бюджета на реализацию своих задумок по 40 миллионов рублей каждый. Программа предусматривает софинансирование проекта за счет областного бюджета, бюджетов Кольского района и муниципального образования, а также привлечения спонсорских средств. Подготовка документов уже началась.

- Мы должны до 1 марта передать готовый проект в правительство региона, ведь уже в мае этого года состоится сам Всероссийский конкурс, - отметил глава Кольского района Андрей Малхасян. – Если Кола попадёт в число победителей, то благоустройство Советского проспекта начнётся уже в 2021 году.

Если проект удастся осуществить, то центральная магистраль Колы превратиться в современный проспект, в котором будут гармонично реализованы пожелания, как молодёжи, так и людей старшего поколения. Зоны отдыха свяжут единой нитью весь районный центр и бесспорно станут новой жемчужиной древнего города.

- По замыслу обновиться весь проспект Советский, - рассказала глава муниципального образования город Кола Светлана Чукарева. – У нас появится новый сквер с освещением и лавочками. Он разместится на территории от магазина «Магнит» и до железнодорожного моста через реку Кола. Следующую парковую зону с воркаут-тренажерами, освещением и скамейками мы планируем разбить возле старого здания казначейства. А закончит архитектурный ансамбль площадка для активного отдыха молодёжи, которую мы установим возле памятника Ленину, сообщает администрация Кольского района.

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