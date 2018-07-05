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Мурманская область. Арктика05.07.18 09:05

«КолАтомЭнергоСбыт» берёт северян в энергоблокаду

Прокуратурой Кольского района проведены проверки по фактам введения полного ограничения режима потребления электроэнергии котельных в сельских поселениях Междуречье, Пушной и Тулома, которые обеспечивают подачу горячей воды в жилые дома указанных населенных пунктов.

Установлено, что в связи с невыполнением МУП Кольского района «УЖКХ» обязательств в части оплаты потребленной электроэнергии и непринятием мер по погашению имеющейся задолженности ПАО «МРСК Северо – Запада» по инициативе филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» с 19 июня этого года с 12.34 введено полное ограничение режима потребления электроэнергии котельной сп.Пушной, что привело к прекращению подачи горячей воды в жилой фонд, объекты социального назначения и административные здания сельского поселения. До настоящего времени электропитание на котельную не поступает горячее водоснабжение не возобновлено.

Электрокотельная, водозаборные сооружения и очистные сооружения функционируют только за счёт электрической энергии. У ресурсоснабжающих организаций, муниципальных образований альтернативные источники по электроснабжению объектов коммунального хозяйства городских и сельских поселений Кольского района отсутствуют.

Кроме того, учитывая климатические условия Мурманской области, прекращение подачи электроэнергии и, соответственно, горячей воды повлекло нарушение прав граждан, исправно оплачивающих коммунальные платежи.

По результатам проверки прокурором Кольского района направлено исковое заявление в Октябрьский районный суд с требованием признать действия АО «АтомЭнергоСбыт» по введению полного ограничения режима потребления электроэнергии на электрокотельной в сп.Пушной Кольского района Мурманской области в период с 19 июня по настоящее время незаконными и обязать возобновить подачу электроэнергии на электрокотельной в с.п. Пушной Кольского района для обеспечения населения горячим водоснабжением.

По аналогичным основаниям прокурором Кольского района направлены исковые заявления в Октябрьский районный суд по сельским поселениям Междуречье и Тулома.

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