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Мурманская область. Арктика19.06.19 09:45

«КолАтомЭнергоСбыт» угрожает, а прокуратура предостерегает

Прокуратурой Кольского района проведена проверка по факту намерения ввести с 18 июня 2019 года режим ограничения потребления электроэнергии на котельных, расположенных в п. Зверосовхоз, гп. Туманный, Мурмаши, Кильдинстрой и Верхнетуломский, по инициативе филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт».

Поводом для подобной инициативы послужило наличие задолженности перед гарантирующим поставщиком электроэнергии ресурсоснабжающих организаций МУП «Кильдинстрой», ООО «МТК», «ВТК», поставляющих тепловую энергию для целей обеспечения коммунальными услугами потребителей, в том числе население.

Учитывая, что ограничение электроснабжения объектов топливно-энергетического комплекса приведёт к прекращению подачи горячего водоснабжения потребителям, включая население, и.о. прокурора Кольского района 14 июня объявлено предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства директору филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт».

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