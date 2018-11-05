Колбаска с дурманом не понравилась наркоразыскной собаке

Сотрудники отдела безопасности мурманской исправительной колонии строгого режима № 17 при досмотре передачи, которую для осужденного пыталась доставить мурманчанка, обнаружили спрятанный в батоне колбасы подозрительный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

К досмотру была привлечена наркоразыскная собака, которая своим поведением дала основание полагать, что в обнаруженном свёртке может находиться наркотическое средство.

По данному факту в учреждение были вызваны сотрудники полиции. Правонарушительница, пытавшаяся передать пищевой продукт, задержана.

Обнаруженное вещество было отправлено на исследование. Экспертиза установила, что в изъятом свёртке находился амфетамин общей массой 3,3415 г .

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия, в результате которых будет решаться вопрос о привлечении гражданки, пытавшейся передать запрещенное средство, к уголовной ответственности.

Напоминаем, что за передачу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов статьёй 228 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.