«Колдуют руки над картиной»

Выставка с таким названием открылась в отделе краеведческой литературы областной детско-юношеской библиотеки. Автор представленных работ - художница из города Апатиты Светлана Широкова. Светлана Владимировна – инвалид по зрению.

Её картины выполнены в технике пластилиновой живописи – это изображение художественных образов пластилином. На выставке представлена 31 картина, в основном это натюрморты и пейзажи. Каждая работа интересна по-своему: приемами изготовления, композицией и цветовым подбором.

На открытии выставки присутствовали ребята из детского сада № 93 «Аленушка», студенты Мурманского педагогического колледжа и школьники летнего лагеря «Школа Пионер». Детям не нужно было объяснять, что такое пластилин и как с ним обращаться. Но каково же было удивление ребят, когда они узнали, что при помощи пластилина можно еще и рисовать!

Рассмотрев внимательно работы Светланы Владимировны, многим захотелось попробовать свои силы в пластилиновой живописи.

Выставка будет работать до конца лета.