Коле - новый сквер у Поклонного креста

В последние годы в Мурманской области успешно реализуется программа поддержки местных инициатив, согласно которой областное правительство предусматривает субсидии муниципалитетам на решение вопросов местного значения, в том числе по благоустройству территорий. В прошлом году в нём активно участвовали муниципалитеты Кольского района, Удалось, в том числе, благоустроить спортивную площадку в городском поселении Кола, в районе улицы Кривошеева. А в этом году на рассмотрение областной конкурсной комиссии городская администрация направила проект по благоустройству территории сквера у Поклонного креста, воздвигнутого в честь преподобного Феодорита Кольского, просветителя саамов. Этот сквер на берегу реки Туломы - памятное место, связанное с историей самого древнего в Заполярье города, а идея его благоустройства, также как и ремонта спортивной площадки, принадлежит инициативной группе колян.

Проект благоустройства сквера также стал победителем областного конкурса, и на очередном заседании городского общественного Совета, состоявшегося на прошлой неделе, был рассмотрен вопрос о его реализации. Заседание было расширенным, поскольку также обсуждались вопросы сферы ЖКХ, представляющие повышенный интерес горожан. В нём приняли участие жители Колы, руководители муниципалитета и жилищно-коммунальных служб области.

Проекты местных инициатив выгодны тем, что львиную долю всех расходов на их реализацию (до 75%) берёт на себя областной бюджет. Остальные средства должны предоставить местный бюджет, предприниматели и жители муниципалитета. Подобная практика, а иными словами, инициативное бюджетирование получает всё более широкое распространение в нашей стране. И более того, в столичных городах жители микрорайонов, не дожидаясь конкурса проектов, нередко решают свои проблемы исключительно за счёт собственных средств. К примеру, жителям нескольких старинных домов в центре Питера надоело видеть из окон неухоженный двор с потрескавшимся асфальтом и собачьей «неожиданностью». Они собрали деньги, приобрели цветочную рассаду, саженцы, декоративные вазоны и наняли садовода-дизайнера, который превратил унылый двор в уголок цветущего сада, где запрещено выгуливать собак. Сколько у жильцов появилось радости!

Прекрасным уголком обещает стать и сквер у Поклонного креста. Реализация проекта обойдётся в 1 миллион 465 тысяч рублей. И 867 тысяч рублей из этой суммы предоставит областной бюджет. Стоит сказать, что в этом году на инициативное бюджетирование областное правительство предусмотрело более 25 миллионов рублей. Согласно долевому участию, населению Колы нужно собрать 119 тысяч рублей. Рассказывая о проекте, заместитель главы городской администрации Жанна Челбина отметила, что на территории сквера будет новое покрытие, новые дорожки и освещение.