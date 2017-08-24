Колеблются мировые цены на нефть, на что слабо реагирует валюта

Мировые цены на нефть колеблются сегодня утром после роста на предыдущих торгах, инвесторы ожидают закрытия платформ в Мексиканском заливе из-за урагана, свидетельствуют данные торгов.

На поздних торгах в среду цены на нефть перешли к росту на данных по снижению запасов в США. По сообщению Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 18 августа, снизились на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 463,2 миллиона баррелей. Показатель практически совпал с прогнозом аналитиков, которые ожидали снижения запасов на 0,74%, или на 3,45 миллиона баррелей, до 463,05 миллиона баррелей.

При этом инвесторы сегодня обратили внимание на рост объёмов добычи в США. Этот показатель вырос за отчетную неделю на 0,27%, или на 26 тысяч баррелей в сутки, до 9,528 миллиона баррелей в сутки.

Игроки пристально наблюдают за движением тропического циклона Харви в Мексиканском заливе. По данным национальной службы погоды Мексики, циклон усилится в ближайшие дни и станет причиной серьёзных наводнений. Губернатор Техаса Грег Эббот в среду ввёл режим стихийного бедствия на территории 30 округов в своем штате.

«В течение нескольких следующих дней рынок будет следить за ситуацией в Техасе, так как тропический циклон Харви будет усиливаться и перерастёт в ураган к пятнице», - сказал агентству «Рейтер» директор энергетической консалтинговой «Trifecta» Сукрит Виджаякар. «Операторы на этом побережье уже закрывают платформы и эвакуируют работников», - добавляет эксперт.

Доллар сегодня утром слабо растёт на торгах на Московской бирже, евро торгуется вблизи вчерашнего закрытия.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,1343 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта почти не изменилась (+0,31 коп.). К последней сделке 23 августа доллар подорожал почти на 7 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 15,47 копейки и составил 69,7166 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро снизился на 1,34 копейки.