«Колэнерго» работает в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий

В связи с ухудшением метеорологической обстановки на севере Мурманской области филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения.

С 7.00 18 мая в филиале «Колэнерго» введён режим повышенной готовности.

На предприятии осуществляется постоянный мониторинг фактических метеоусловий. Специалисты филиала «Колэнерго» проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков. Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники питания, спецтехника, аварийный запас.

В Мурманске и на севере Мурманской наблюдаются обильные осадки в виде мокрого снега, гололедица.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52