Мурманская область. Арктика23.10.17 08:59
Колэнерго укрепляет охранные периметры отдаленных подстанций
«В этом году мы уделили особое внимание обновлению ограждений на нескольких отдаленных подстанциях, - прокомментировал ход работ заместитель директора филиала «Колэнерго» по безопасности Андрей Кузнецов. – Периодически фиксируя попытки проникновения на наши отдаленные объекты любителей наживы, мы считаем укрепление охранных периметров одной из действенных мер по их предотвращению».
В настоящее время установка периметральных ограждений типа «Махаон» завершается на подстанциях энергопредприятия в ЗАТО «Заозерск» и сельском поселении Териберка.
В текущем году 131 энергообъект (трансформаторные подстанции и распределительные пункты) филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» оснащаются отвечающей современным требованиям охранной сигнализацией.
В Колэнерго действует телефон доверия. Позвонив по номеру (815-2) 64-90-44, можно оперативно сообщить о совершенных или о готовящихся хищениях электроэнергии, энергетического оборудования, о подготовке или совершении иных противоправных действий на объектах электросетевого комплекса.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 469 человек
-
Последние комментарии
Валерий.
18.10.17 17:22
Мы живем в 5-этажке, в подъезде двойные рамы, расстояние между рамами 50 см. На некоторых этажах стекла разбитые. Пришли с ЖЭУ и застеклили только наружные рамы, а на вопрос, почему ВЫ не застеклили
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Иванов Сергей
17.10.17 12:06
Высокий суд Гонконга - это официальное название. И ещё. Иванов и Смирнов конечно гады, однако ответьте на вопрос: В чём пострадали потерпевшие?.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
Иванов Сергей
17.10.17 11:53
Вопреки мнению Арктик ТВ Во-первых у СПК РК "Северная звезда"ни одного кредита. Во-вторых у СПК РК Северная звезда" - 3 (три) судна, в-третьих рыбофабрика в селе Белокаменка. количество работающих - 1
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
-Скоро в эфире14:15Мультфильмы (0+)14:40Городские хроники (12+)15:00«Чудеса России». Проект-исследование (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЗапрягают ветер для Териберки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами