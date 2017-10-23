Колэнерго укрепляет охранные периметры отдаленных подстанций

«В этом году мы уделили особое внимание обновлению ограждений на нескольких отдаленных подстанциях, - прокомментировал ход работ заместитель директора филиала «Колэнерго» по безопасности Андрей Кузнецов. – Периодически фиксируя попытки проникновения на наши отдаленные объекты любителей наживы, мы считаем укрепление охранных периметров одной из действенных мер по их предотвращению».

В настоящее время установка периметральных ограждений типа «Махаон» завершается на подстанциях энергопредприятия в ЗАТО «Заозерск» и сельском поселении Териберка.

В текущем году 131 энергообъект (трансформаторные подстанции и распределительные пункты) филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» оснащаются отвечающей современным требованиям охранной сигнализацией.

В Колэнерго действует телефон доверия. Позвонив по номеру (815-2) 64-90-44, можно оперативно сообщить о совершенных или о готовящихся хищениях электроэнергии, энергетического оборудования, о подготовке или совершении иных противоправных действий на объектах электросетевого комплекса.