В первом полугодии 2019 года объём операций, совершенных с использованием выданных на территории Мурманской области банковских карт составил 308,7 млрд рублей, что на 9,7% превышает показатель первого полугодия 2018 года. В первые шесть месяцев года для проведения безналичных операций платёжные карты использовались в 14,7 раз чаще, чем для снятия наличных.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, по данным на 1 июля текущего года, в регионе выпущено 1,6 млн платёжных карт. Больше 86% эмитированных карт - дебетовые. В основном на территории Мурманской области выданы карты международных платежных систем «VISA» и «MasterCard» (36,5% и 36,2%). Количество карт национальной платёжной системы «МИР» в Заполярье продолжает расти, на их долю приходится 26,7%.

Всего на Кольском полуострове установлено 1,28 тысячи банкоматов.