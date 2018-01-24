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Мурманская область. Арктика24.01.18 07:20

Количество международных проектов резко сократилось, интенсивность контактов значительно снизилась

Глава регионального парламента Сергей Дубовой принимает участие в международной конференции Арктические рубежи, которая проходит в норвежском городе Тромсё.

Международный форум собрал около трёх тысяч представителей из 35 стран мира. Ведущие политики, экономисты, предприниматели, ученые обсуждают проблемы арктического региона – изменение климата, загрязнение окружающей среды, вопросы укрепления регионального сотрудничества и другие. Девиз конференции этого года – «Объединяя Арктику».

- Все вопросы, вынесенные на обсуждение, очень важны для развития арктических регионов, - отметил в своем комментарии Сергей Дубовой. - Поэтому участие в Конференции «Арктические рубежи», на которой политики высокого ранга, ученые и эксперты-практики из разных стран представляют своё видение по основным проблемам развития Арктического региона, выступают с изложением различных подходов к будущему Арктики, считаю для себя очень полезным. Вопросам Арктики в последнее время уделяется все более пристальное внимание. Считаю, что понимание контекста и особенностей международного сотрудничества в Арктике будет в ближайшее время востребовано в нашей парламентской работе. В сентябре 2018 года в Инари состоится парламентская Конференция Арктического региона, в которой мы планируем принять участие.

Мурманская область – приграничный регион, и для её развития большое значение имеет умелое использование потенциала международного и приграничного сотрудничества. Наша область вовлечена в Баренцево сотрудничество буквально с его первых дней. Давно вошли в практику договоры о сотрудничестве на уровне регионов и муниципалитетов, установились тесные культурные и образовательные связи, стали нормой контакты между людьми. В силу географического положения наиболее тесные связи у нашего региона сложились с соседней губернией Финнмарк. Нашим надежным партнёром остаётся и губерния Тромс, с которой в 2016 году была подписана Декларация о приоритетных направлениях сотрудничества. Это, в первую очередь, сфера образования, культура и здравоохранение.

К сожалению, сейчас количество международных проектов резко сократилось, интенсивность контактов значительно снизилась. Тем не менее, на региональном уровне сотрудничество продолжается, совместные проекты успешно реализуются.

 

 

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