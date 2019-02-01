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Мурманская область. Арктика01.02.19 10:00

Количество проводок судов ледоколами ФГУП «Атомфлот» в 2018 году сократилось

В 2018 году атомными ледоколами ФГУП «Атомфлот» было проведено 331 судно общей валовой вместимостью 12,7 млн тонн. По сравнению с 2017 годом вместимость проведенных судов увеличилась на 5 млн тонн. Количество проводок при этом сократилось (493 судна в прошлом году), что связано с завершением активной фазы строительства в порту Сабетта и сокращением потока судов, перевозящих строительные грузы.

Кроме того, с началом вывоза сжиженного природного газа из порта Сабетта танкерами-газовозами класса «Yamalmax» выросла валовая вместимость судов, проводимых ледоколами.

Росатомфлот продолжает демонстрировать положительную динамику по таким ключевым показателям, как выручка и производительность труда. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 6806 млн рублей (в 2017 году – 6622 млн рублей). Производительность труда выросла с 3669 тысяч руб./чел. в 2017 году до 3802 тысяч руб./чел в 2018 году.

В 2018 году ФГУП «Атомфлот» совместно с «ОКБМ Африкантов» продолжило плановые работы по продлению ресурса ядерных энергетических установок атомных ледоколов, а также продлило ресурс эксплуатации судов атомно-технологического обслуживания. Например, в феврале 2018 года ледокол «Вайгач» побил рекорд по длительности эксплуатации ядерной энергетической установки, установленный атомным ледоколом «Арктика» в августе 2008 года. Новый рекорд составил 177,205 тысячи часов (прежнее значение – 177,204 тысячи часов).

В 2018 году предприятие приступило к работам в рамках экспортного контракта по проекту «Ямал СПГ». Начаты работы по второму газовому проекту на Гыданском полуострове. Эти ключевые события определяют загруженность «Росатомфлота» на ближайшие 30-40 лет.

«Во многом от эффективной работы атомного ледокольного флота зависит успешная реализация крупнейших национальных арктических проектов, – прокомментировал и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – В этой связи принятое решение о строительстве третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов, а также ледокола «Лидер» является определяющим для предприятия и всего развития Северного морского пути».

В октябре 2018 года в Санкт-Петербурге по инициативе и при участии ФГУП «Атомфлот» для подготовки экипажей УАЛ на площадке ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» состоялось открытие Центра морских арктических компетенций. Он является единственной в стране структурой морской образовательной организации, предназначенной для подготовки, повышения квалификации, поддержания профессиональных компетенций и периодической переподготовки персонала атомного ледокольного флота нового поколения.

ФГУП «Атомфлот» успешно реализует проект по созданию портового флота для обеспечения комплекса портовых услуг в Обской губе. В июне 2018 года был принят в эксплуатацию ледокольный буксир «Надым» (ледовый класс Arc 6). В Выборге Ленинградской области на ПАО «Выборгский судостроительный завод» завершается строительство портового ледокола «Обь» (спущен на воду 21 июня 2018 года), ввод в эксплуатацию судна запланирован в 2019 году.

В конце декабря 2018 года было завершено строительство докового цеха, оснащенного современным оборудованием для обработки гребных устройств, валов, винтов ледоколов и других судов, а также их ремонта. Получено разрешение на ввод цеха в эксплуатацию.

«В новом доковом цехе можно выполнить все работы, связанные с доковым ремонтом универсальных атомных ледоколов, – отметил директор по технической эксплуатации флота ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян. – Новый станок позволяет работать с валом весом до 70 тонн», сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота».

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