Коллеге по работе приглянулся телефон северянки

В дежурную часть полиции за помощью обратилась сотрудница службы по заказу такси. Женщина 1957 года рождения сообщила, что том, что у нее из служебного помещения был похищен личный мобильный телефон «Моторолла» стоимостью 8 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшую, других сотрудников фирмы и изъяли обнаруженные отпечатки пальцев рук. Кроме того, полицейские выяснили, что в помещение, где произошла кража, имеют доступ только сотрудники.

В результате оперативных мероприятий оперативниками была задержана подозреваемая – 44-летняя женщина, являющаяся коллегой потерпевшей. Признавшись, она рассказала, что, воспользовалась моментом и совершила хищение телефона путем свободного доступа из ящика стола в помещении диспетчерской.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК России «Кража». За совершение преступления женщину может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде.