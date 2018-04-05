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Мурманская область. Арктика05.04.18 09:17

Коллекция музыкальных инструментов Мурманской областной филармонии пополнилась великолепным контрабасом

В коллекции музыкальных инструментов Мурманской областной филармонии – пополнение. На днях в шикарном белоснежном футляре сюда был доставлен красавец-контрабас знаменитой немецкой компании «Рубнер».

Сверкающий тёмной полировкой на бархатном ложе инструмент поражает своим великолепием и величиной. Это контрабас самого большого размера 4/4. Он предназначен как для солистов, так и для оркестрантов.

На протяжении четырёх поколений семья Рубнер создает свои знаменитые музыкальные инструменты: виолончели и контрабасы, которые

доминируют в оркестрах разных стран и особенно популярны в России, Японии, Венгрии, Америке, Польше и Германии.

Все этапы производства этих инструментов осуществляются вручную, струны и необходимая фурнитура поставляются только избранными поставщиками. Изготовление каждого инструмента занимает от 3 до 5 месяцев.

Заполярные любители музыки впервые услышат голос этого двухметрового великана на концертах «Виртуозов Москвы» 11 и 12 мая.

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