Мурманская область. Арктика24.04.18 11:35
Коллекция музыкальных инструментов Мурманской областной филармонии пополнилась великолепным пианино
В коллекции музыкальных инструментов Мурманской областной филармонии – пополнение. В одной из репетиционных комнат филармонии на днях появился новый красивый инструмент – пианино компании YAMAHA, одного из самых лучших производителей музыкальных инструментов в мире.
Пианино произведено по уникальным технологиям из отборных материалов, отличается элегантным стилем и, как уверяют производители, доставляет истинное наслаждение от игры. Особая конструкция корпуса и молоточки, обтянутые специальным войлоком, обеспечивают полноту звука, сбалансированность во всех регистрах и воспроизведение самых тонких оттенков.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 440 человек
-
Последние комментарии
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
-Скоро в эфире16:20«Главные люди». Ток-шоу (6+)16:45«Международные новости». Информационная программа17:00Городские хроники (12+)
-PRO ДеньгиОптовики продолжили поднимать цены на топливо, за ними потянулись и АЗС Мурманской области-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной