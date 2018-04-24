Коллекция музыкальных инструментов Мурманской областной филармонии пополнилась великолепным пианино

В коллекции музыкальных инструментов Мурманской областной филармонии – пополнение. В одной из репетиционных комнат филармонии на днях появился новый красивый инструмент – пианино компании YAMAHA, одного из самых лучших производителей музыкальных инструментов в мире.

Пианино произведено по уникальным технологиям из отборных материалов, отличается элегантным стилем и, как уверяют производители, доставляет истинное наслаждение от игры. Особая конструкция корпуса и молоточки, обтянутые специальным войлоком, обеспечивают полноту звука, сбалансированность во всех регистрах и воспроизведение самых тонких оттенков.