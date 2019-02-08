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Мурманская область. Арктика08.02.19 17:01

Коллектив АО «Электротранспорт» празднует 57-летие

57 лет назад, 11 февраля 1962 года состоялось открытие троллейбусного движения в городе Мурманске. В преддверии этой даты глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев посетил АО «Электротранспорт» и встретился с ветеранами предприятия.

АО «Электротранспорт» является крупнейшим транспортным предприятием Мурманской области. За всю историю услугами перевозчика воспользовались более 3 миллиардов 200 миллионов пассажиров.

Городской транспорт отличает безопасность и комфорт, регулярно обновляется парк машин. В июле 2015 года под «крыло» компании перешли автобусы бывшей автоколонны 1118.

Сегодня в распоряжении жителей заполярной столицы теплые и низкопольные автобусы и троллейбусы, высокотехнологичные системы обслуживания пассажиров,

— Транспортное обслуживание в нашем городе сделало новый качественный шаг вперед. Коллектив «Электротранспорта» состоит из настоящих профессионалов, способных  качественно организовывать работу общественного транспорта даже в самых сложных условиях, при этом демонстрируя высокие результаты, — отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. —   И сегодняшняя ситуация когда мы столкнулись с перебоями в работе маршруток, в очередной раз доказывает, что муниципальное предприятие всегда готово подставить плечо городу — вчера на наиболее загруженные линии вышли дополнительные машины, чтобы сократить интервалы движения, и помочь мурманчанам максимально быстро и комфортно передвигаться по городу.     

— Все мы знаем, что какой бы ни была техника в основе всех успехов — человеческий фактор. Спасибо сотрудникам предприятия за повседневный кропотливый труд, за понимание забот и проблем земляков, за любовь к нашему родному Мурманску и отзывчивость, — поздравил коллектив и ветеранов предприятия генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Напомним, в прошлом году Мурманск занял пятое место в списке российских городов, жители которых в наибольшей степени удовлетворены работой общественного транспорта.

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