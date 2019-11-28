Коллектив АО «ММТП» стал участником VII Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

В Мурманском морском торговом порту состоялась профилактическая акция для работающей молодежи «День единых действий против ВИЧ-инфекций». Организаторами мероприятия выступили Дирекция по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП», комитет по труду и занятости населения Мурманской области, а также ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи».

В рамках акции специалисты Центра специализированных видов медицинской помощи и сотрудники комитета провели тематическую лекцию по профилактики ВИЧ-инфекции с презентацией. Каждому портовику, кто прослушал лекцию, были выданы буклеты с самыми актуальными данными об опаснейшем заболевании.

Медицинские работники Центра предоставили возможность любому желающему пройти анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию с использованием одноразовых автоматических ланцетов. Результат теста стал известен сразу на месте, спустя несколько минут.

«На мой взгляд, главным средством борьбы с ВИЧ-инфекцией является информирование работников и мы, как руководители подразделений, просто обязаны донести актуальную информацию, чтобы уберечь портовиков от такого опасного заболевания и сделать все возможное для сохранения здоровья наших коллег», - отметил директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.

Профилактические мероприятия среди рабочей молодежи на всех предприятиях региона проходят с 25 ноября по 1 декабря в рамках VII Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» по инициативе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Фонда социально-культурных инициатив, президентом которого является С.В. Медведева.