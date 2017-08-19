Коллектив ФГУП «Атомфлот» награждён Почётным дипломом Министерства транспорта РФ

В Мурманске на торжественном собрании коллективу ФГУП «Атомфлот» вручен Почётный диплом Министерства транспорта РФ. Награду передал заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий.

- Вклад экипажа легендарного атомного ледокола «Арктика» и всех участников исторической экспедиции в освоении арктических территорий очень важен для нашей страны, - отметил Григорий Стратий. - Многолетний опыт работы коллектива «Росатомфлота» по обеспечению грузоперевозок по Северному морскому пути позволяет России решать целый ряд глобальных задач и оставаться лидером в Арктике.

Григорий Стратий также вручил коллективу компании в лице первого заместителя генерального директора – главного инженера ФГУП «Атомфлот» Мустафы Кашки почётную грамоту от губернатора Мурманской области.

В день 40-летия легендарного похода атомохода «Арктика» на Северный полюс Росатомфлотом направлены поздравительные телеграммы со словами благодарности и признательности участникам похода 1977 года. Ветераны предприятия, принявшие участие в торжественном собрании награждены Благодарственными письмами генерального директора ФГУП «Атомфлот».

- Наши ледоколы не раз достигали географической точки Северного полюса. Росатомфлот приступил к работе в крупнейших проектах, которые осуществляются в Арктике. Всеми этими достижениями мы обязаны нашим ветеранам, поскольку идем вслед за теми людьми, которые делали это в первый раз, - отметил Мустафа Кашка.

Капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов и генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша вышли на связь с Мурманском и с борта ледокола поздравили ветеранов и коллег с праздником.

Для сотрудников и гостей предприятия состоялся премьерный показ документального фильма «Полюс. Арктика. Ледокол» о деятельности атомного ледокольного флота.